Carry on-actrice Rosalind Knight (87) overleden

Ook speelde ze Beryl in de sitcom Gimme, gimme, gimme en had ze rollen in de Carry on-films. Knight had ook een carrière als theateractrice. In totaal was ze zo'n zeventig jaar actief.



De familie van Knight is vanzelfsprekend geraakt door het overlijden. Haar dochters Marianne en Susannah zullen haar missen, onder meer vanwege haar ‘scherpzinnige en levendige persoonlijkheid’. ,,Ze maakte mensen overal waar ze kwam aan het lachen’’, aldus haar kroost.



Het is onduidelijk waaraan Rosalind Knight precies is overleden.