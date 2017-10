Carry Tefsen piekert niet over terugkeer in remake datingshow Op Goed Geluk

interviewActrice Carry Tefsen (79) presenteerde tussen 1987 en 1992 vijf seizoenen de legendarische TROS-datingshow Op Goed Geluk die volgend jaar bij RTL4 terugkeert op de buis . Wie het nieuw leven ingeblazen programma gaat presenteren, is nog onbekend, maar als Tefsen wordt benaderd zegt ze hoe dan ook nee. ,,Dit lijkt me meer iets voor frisse jonge blommen als Chantal Janzen of Dionne Stax.''

Leuk dat Op Goed Geluk weer door een commerciële zender uit de mottenballen wordt gehaald?

,,Geweldig natuurlijk, want het scoorde destijds als een tierelier. Het was officieel de allereerste datingshow op de Nederlandse televisie en ik heb er prachtige herinneringen aan overgehouden. Ook al was het loodzwaar om te doen.''

Zwaar?

,,We namen in die jaren twee afleveringen per dag op en ik moest alle teksten uit mijn hoofd leren. De meest presentatrices lezen af van de autocue of kartonnen kaartjes in hun handen. Dat wilde ik pertinent niet, omdat ik daarvan in camera ging staren. Ik heb het geprobeerd, maar het kwam weinig naturel over. Dus dat werd van tevoren alle namen en zinnetjes in mijn kop stampen. Gelukkig had ik daar al ervaring mee door mijn acteerwerk.''

Hoe kwam producent John de Mol toen eigenlijk bij u terecht?

,,Dat was nog wel even een dingetje. Hij wilde een remake maken van de in Engeland populaire tv-datingshow Blind Date, gepresenteerd door Cilla Black, een soort look-a-like van mij. Oftewel rood haar en een best vlotte babbel. John zei: Carry dit is je op het lijf geschreven. Hij vond me de perfecte Nederlandse Cilla. Vreselijk aardig natuurlijk, een fraai compliment, maar ik had op dat moment totaal geen ambities om zo'n programma aan elkaar te gaan praten.''

Maar u deed het toch!

,,Ik dacht: God zegen de greep en ik doe het gewoon als probeersel. Wist ik veel dat het zo'n succes zou worden. Mijn gevleugelde uitspraak 'Op Goed Geluk' aan het einde van het programma, als iemand een keuze had gemaakt, achtervolgt me nog steeds. Kijkers van toen die me op straat tegenkomen, roepen eigenlijk altijd twee dingen. 'Op Goed Geluk' en natuurlijk vooral 'Met de assistente van dokter Van der Ploeg' uit de serie Zeg 'ns Aaa, waarin ik huishoudster Mien Dobbelsteen speelde.''

Was er nog een andere reden voor De Mol om juist u te vragen?

,,Zeker. Het programma draaide om jongelui en ik was destijds een dertiger die geen concurrentie zou zijn voor de kandidaten. Hahaha, een oudere dame en daarmee geen rivaal. Alhoewel, ik heb leuke types voorbij zien komen. Maar ik was, zoals je dat zegt, zelf al prima onder de pannen.''

Wat was de kracht van het format Op Goed Geluk?

,,Je kon als kijker lekker meeleven met, en je verkneukelen aan de al dan niet goede keuzes van een kandidaat. De man of vrouw die een geliefde zocht kon zijn of haar keuze niet zien. Maar thuis zag je het allemaal wel. En ik stond erbij. Ojee, dacht ik regelmatig, dit gaat helemaal mis. Dat wordt niks. Maar ik mocht de boel niet beïnvloeden.''

Zijn er door die datingshow eigenlijk levensvatbare relaties ontstaan? Vast wel!

,,Ik kan het me niet meer zo goed herinneren. De jonge mensen die meededen, deden dat niet specifiek om een nieuwe liefde te vinden. Het belangrijkste was dat ze na hun keuze gratis op vakantie mochten. Of dat tot een romance zou leiden, kon de deelnemers feitelijk geen bal schelen. Maar ach, het was wel prettig om naar te kijken, die goede en slechte keuzes.''

Dus nul komma nul successen?

,,Mmm, de meeste relaties zijn volgens mij niet op het studiopodium ontstaan, maar achter de schermen. Daar zat, voordat de opnames begonnen, altijd een clubje kandidaten te wachten. Op die momenten zaten ze heerlijk met elkaar te babbelen en sprongen de eerste vonkjes al over. Het is voorgekomen dat een date na een vakantie volkomen mislukte, maar dat er naderhand een relatie ontstond met iemand anders die ook in de studio was geweest. Zo gaat dat: liefde laat zich niet voorspellen. Ook niet op televisie.''

Al een belletje uit Hilversum gehad van iemand die u toch probeert over te halen?

,,Absoluut niet en dat snap ik ook wel. Laten ze maar op zoek gaan naar een fris jong ding. Misschien is Chantal Janzen er voor te porren. Of anders nieuwslezers Dionne Stax. Dames die volgens mij geknipt zijn om in mijn voetsporen te treden.''

En als RTL4 u een grote zak geld in het vooruitzicht stelt?

,,Nee! Ik ben, laten we eerlijk zijn, te oud om op tv de koppelaarster uit te gaan hangen. Daarbij komt: ik heb het hartstikke druk met andere zaken. Ik sta nog steeds met Ingeborg Elzevier en Trudy Labij op de vaderlandse podia met de komedie Gouwe Ouwe. En dat trek ik allemaal nog best.''

En verder?

,,Ik doe het rustiger aan. En ga, zo vaak als het kan, met mijn man naar ons buitenhuis in Spanje. Lekker vrij zijn onder de zon. Dat zijn zalige momenten.''

Gaat u trouwens kijken naar de nieuwe Op Goed Geluk?

,,Natuurlijk! Ik ben razend benieuwd of de formule, die ongetwijfeld flink zal worden opgefrist, nog zal werken. Vast wel, want het is en blijft een klassiekertje.''