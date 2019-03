Cast Beverly Hills 90210 kwam samen na plotselinge dood Luke Perry

Volgens de acteur bleef Luke altijd zichzelf. ,,Hij was echt een coole gast. Hij was zo iemand waar niemand een naar verhaal over had. En hij was altijd Luke, waar je 'm ook zag, wanneer je 'm ook zag en wat er ook speelde in zijn leven. Ik voel me extreem gelukkig dat ik hem heb gekend. Hij wordt gemist.”