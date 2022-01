Cast Full House in diepe rouw na overlijden Bob Saget

De verklaring werd gedeeld door acteur John Stamos, die in de komedie Oom Jesse speelde. ,,We kwamen 35 jaar geleden samen als een tv-familie, maar we werden een echte familie”, schrijven de acteurs. ,,En we rouwen nu als een familie. Bob maakte ons aan het lachen tot we moesten huilen. Nu vullen tranen van diepe droefenis onze ogen. Maar ook van dankbaarheid om alle mooie momenten die we mochten meemaken met lieve, aardige, geweldig grappige Bob.”