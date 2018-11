Cel- en taakstraf voor volkszanger Mick Harren na bedreiging oud-stiefzoon

Volgens de rechtbank staat vast dat de 51-jarige Purmerender afgelopen zomer in een café in zijn woonplaats zijn vroegere stiefzoon heeft bedreigd met een vuurwapen of een nepwapen dat niet van echt was te onderscheiden.



De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van 72 dagen, waarvan zestig voorwaardelijk. Daarnaast vorderde hij 180 uur taakstraf. De dag verschil tussen eis en straf komt door een andere manier van tellen, aldus een woordvoerder van de rechtbank.



De aanklager concludeerde twee weken geleden op grond van in het café gemaakte camerabeelden en getuigenverklaringen dat bij de bedreiging vermoedelijk een echt wapen is gebruikt, omdat het in alles afweek van de replica die de volkszanger later inleverde. Ook de rechtbank ziet verschil, maar benadrukt dat het voor de bestraffing van bedreiging niet uitmaakt of het wapen echt was. Harren werd eerder veroordeeld voor wapenbezit.



Het beroep dat Harren op noodweer deed, werd verworpen. Volgens de rechtbank is op de beelden weliswaar te zien dat hij in een heftige discussie verwikkeld was, maar hij greep pas naar het wapen toen zijn stiefzoon zich omdraaide en wegliep. Vervolgens richtte hij het op diens hoofd.