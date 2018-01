Celebs boos op Logan Paul na tonen lijk: 'Zelfmoord is geen grap!'

De man in kwestie had net zelfmoord gepleegd door ophanging. Hoewel Logan en zijn vrienden verschillende boodschappen meegaven over hoe mentale problemen en zelfmoordneigingen serieus genomen moeten worden, toonde hij het lijk wel in zijn video.



Onder andere 'Breaking Bad'-acteur Aaron Paul kon daar absoluut niet om lachen. ,,Hoe durf je!" schrijft hij op Twitter. ,,Ik walg van jou. Ik kan niet geloven dat zo veel jonge mensen naar je opkijken. Zo triest. Hopelijk beseffen ze na deze laatste video dat je puur uitschot bent. Zelfmoord is geen grap! Ga rotten in de hel."