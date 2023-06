Celstraf voor acteur Club van Sinterklaas wegens misbruiken fan (17)

Een voormalige acteur uit de Club van Sinterklaas is donderdag veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De rechtbank in Zwolle acht bewezen dat de 58-jarige Tim de Z. ontucht pleegde met een minderjarig meisje uit Deventer.

De man wisselde berichten met zijn fan die steeds seksueler van toon werden. Zij was fan van hem in zijn rol als Hoge Hoogte Piet in de filmreeks de Club van Sinterklaas. Tijdens een ontmoeting in maart 2022 hebben ze in zijn woning in Amsterdam elkaars geslachtsdelen betast, bekende hij. Uiteindelijk boekte hij in juni 2022 in Deventer een hotelkamer. Onderweg daarnaartoe werd zowel het meisje als de acteur door de politie onderschept. De man heeft bekend dat het in die hotelkamer ,,mogelijk tot seks was gekomen”.

Het meisje stuurde hem 708 foto’s en video’s waarop ze naakt seksuele handelingen met zichzelf verricht. Dat materiaal was volgens de rechtbank deels in opdracht van de verdachte gemaakt. De rechtbank meent dat hij misbruik maakte van het overwicht dat hij had op het meisje. Het slachtoffer was kwetsbaar en ,,moest huilen van blijdschap toen hij haar ging volgen op Instagram”. Ze was bang dat de vriendschap zou eindigen, waarmee de verdachte ook dreigde, en liet mede daarom de afspraak in Deventer doorgaan.

Onderdeel van de voorwaardelijke straf is een contactverbod met het slachtoffer. Ook moet hij contact met minderjarige meisjes mijden en moet hij zich laten behandelen. Volgens de Club van Sinterklaas was de acteur de laatste vijf jaar al niet meer verbonden aan de filmreeks. Tegen de man was 1,5 jaar cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk geëist.

