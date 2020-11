Channah is klaar met zwangerschap en Jennifer houdt vier dagen adem in

Interview Clooney: 'Kort voor de opnamen vertelde Felicity mij dat ze zwanger was’

5 november Oscarwinnaar George Clooney regisseert zichzelf in zijn nieuwe film The Midnight Sky waarin hij een wetenschapper speelt die vastzit op de Noordpool in bange afwachting van een wereldwijde natuurramp. De productie, gemaakt in opdracht van Netflix, verschijnt in december op de abonneezender.