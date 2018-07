Chantal Bles bevallen van zoon: 'Kracht is wat jij ons geeft'

Opgepakte Spaanse rapper in België vrij

5 juli De Gentse rechtbank heeft een Spaanse rapper voorwaardelijk vrijgelaten. De zanger 'Valtònyc' was in België opgepakt nadat hij uit Spanje was gevlucht vanwege een veroordeling van 3,5 jaar celstraf. De raadkamer moet nog beslissen of hij wordt uitgeleverd aan Spanje.