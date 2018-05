Chantal doet aan verwaarlozing en Douwe Bobs pijnlijke oorlel

showbytesKorte updates van de sterren op social media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Mediapersoonlijkheid en gelegenheidszeemeermin Kelly van der Veer heeft een nieuw bovenstukje aangeschaft dat is gemaakt van parelmoer schelpen. In een kort filmpje showt ze vol trots haar jongste aanwinst. Of het bling bling-ding lekker zit, vertelt ze er niet bij.

RTL-weervrouw Amara Onwuka steekt iedereen de ogen uit met een jaloersmakend kiekje waarop ze te zien is in een piepkleine panterbikini.

Zo zag ADHD-komediant Jochem Myjer (41) eruit toen hij 17 jaar was.

André Hazes en zijn partner Monique Westenberg hebben besloten na een romance van bijna vier jaar apart te gaan wonen. Het stel is momenteel toch samen met hun zoontje in Mexico om, zo te zien, bij te komen van alle relatiestress.

Door de komst van kleine Bobby heeft Chantal Janzen wat minder tijd voor haar oudere zoon James. Dat resulteert in sokken met gaten. ,,Ik noem het verwaarlozing van het oudste kind", grapt de blondine.

Koningshuiskenner Marc van der Linden trof op het Britse vliegveld Heathrow een in zijn ogen spuuglelijke uitstalling aan met Harry en Meghan-snuisterijen. ,,Wie koop dit'', vraagt hij zich bijna wanhopig af.

Gefeliciteerd! Charlie, het dochtertje van Dennis Weening, is op het Indonesische eiland Bali 3 jaar geworden.

Fred van Leer en vele andere bekende Nederlanders roepen op vanavond om 20.00 uur toch vooral stil te zijn tijdens de Nationale Dodenherdenking.

Altijd leuk die moeder-dochterfoto's, zoals deze van saxofoniste Candy Dulfer en haar moeder.

💕 Flashback Friday met mijn moeder 💕 13 mei is het Moederdag. Wil jij samen met jouw moeder naar Ladies of Soul op 15 en 16 februari 2019 in de Ziggo Dome? Tag haar dan hieronder en vertel ons waarom en wie weet ontvangen jullie samen tickets voor Ladies of Soul 💕 @ladiesofsoul #ladiesofsoul #fbf

Eva Simons is in een paar maanden tijd ettelijke kilootjes afgevallen, maar het vet op haar dijen blijft. Erg? Eva vindt het geen probleem. Want 'dikke dijen redden levens'.

Actrices Birgit Schuurman en Terence Schreurs lieten voor een film met de titel Godspeed verschillende nep tatoeages aanbrengen.

Verse inkt @godspeed_themovie @marleenholthuismakeup @arnetoonen @robspropshop #lekkerpotjefilmen

Pech voor singer-songwriter Douwe Bob. Hij heeft dankzij een belletje last van een pijnlijke ontsteking aan zijn oorlel.

