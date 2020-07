Chantal ietwat vermoeid in de snikhitte en Bettina is bezige beachbabe

Nieuwe film David Atten­borough eind september in bioscoop

13:38 Van de 94-jarige Britse documentairemaker Sir David Attenborough, bekend van vele BBC-natuurfilms, is op 28 september eenmalig de film A Life On Our Planet in 21 Nederlandse bioscopen te zien. In deze film legt Attenborough een persoonlijke getuigenis af over hoe het ervoor staat met de natuur op onze planeet. De maker beschouwt het werk als een ‘urgente film’ en de ‘belangrijkste’ in zijn carrière.