Chantal en Marco kwamen elkaar in 2006 bij toeval tegen in Amsterdam. In het diepste geheim - zonder bemoeienis van familie, vrienden of pers - tastten ze hun gevoelens voor elkaar af. In december 2014 gaven de twee elkaar het jawoord in Londen. Het huwelijk werd gesloten door Paul de Leeuw. ,,Ik heb die dag eigenlijk niet zo goed meegemaakt. Ineens liep ik daar aan de arm van mijn vader'', reageerde Chantal een dag later over de huwelijksceremonie in het chique Hotel Café Royal. Hun zoontje James was bruidsjonkertje bij de plechtigheid, waar veel vrienden en collega's bij waren. Uit een eerdere relatie heeft Geeratz twee dochters: Esmée (27) en Isaa (22) en zoon Zion (18) . De voormalige levenspartner van Chantals man is voogdes van hun zoontje James en een goede vriendin van het koppel.



Ze maakte er daarna nooit een geheim van dat ze twijfelde over een tweede kind. Zo’n kleintje in haar armen wilde ze wel, maar toch. ,,James is zo goed gelukt'', vertelde ze ooit. ,,Maar er zit een soort angst bij mij. Ik moet zoiets wel helemaal voelen, anders begin ik er niet aan.'' Bovendien bezorgde haar eerste kind haar in de beginjaren flink wat slapeloze nachten. ,,Hij was gewoon wakker. En ik dus ook.’’



De RTL-presentatrice maakte in het najaar bekend dat de aanstaande baby een jongetje zou worden. Gelukkig voor zoontje James, die volgens zijn moeder absoluut geen zusje duldt. Chantal daarover: ,,Hij zei: Als het een meisje wordt, ga ik bij opa en oma wonen. Voorgoed. Dus toen zaten wij wel in de rats. Logistiek gezien zou dat lastig zijn, want mijn ouders wonen in Limburg en dan elke dag naar school in Amsterdam... Maar hij blijft bij ons wonen, want het wordt dus een jongetje.''