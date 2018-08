Chantal Janzen bijt baby in de bil en Freek verliefd op leeuwenwelpjes

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Vlogster Dionne Slagter is woedend op vrouwenblad Viva die volgens haar de afspraken niet nakomt nadat ze in de zinderende hitte een dag opofferde voor een fotoshoot. Of Viva heeft gereageerd, is niet bekend.

Monique Smit voelt vandaag extra veel liefde voor zoontje Noa nu het mannetje drie verjaardagskaarsjes uitblaast en op de foto mocht met een groot opblaasbaar getal.

Hoera🎈 Deze kanjer is vandaag alweer 3️⃣ jaar! Zoveel liefde voor onze trots! 💙🎉 To the 🌙and🔙

Carlo Boszhard heeft niet het vliegtuig gepakt naar een tropische bestemming maar hangt de gedisciplineerde klusjesman uit in zijn eigen woning. Carlo woont vlakbij zijn moeder Wil, zijn broer Ron woont ook in de buurt.

Klussen klussen klussen #eigenhuisenkantoor

Beachbabe Gaby Blaaser heeft haar bikinibroekje afgestaan aan een vriendin.

We share everything 🐆

Jeroen van Koningsbrugge verblijft op stand in The Big Apple en filmde het adembenemende uitzicht over Central Park.

#goodnight

Televisiebioloog Freek Vonk blijft zich in Mozambique verbazen over het wildleven. Op de Savanne filmde hij een groep leeuwen met welpjes: een van de schattigste dingen ooit aldus Freek, die net niet uitstapte om de beesten te knuffelen.

Baby Fender is nu al fan van Netflix. Zijn moeder Roxeanne Hazes vindt het allemaal prima, zo lang hij zijn flesje maar leeg drinkt.

Spoonen, goede gesprekken over melk en Netflix. Best pyjama party ever!😜💛👪

Chantal Janzen heeft een manier bedacht haar spugende baby Bobby betaald te zetten. ,,Ik bijt hem zo in zijn bil'', aldus de RTL-presentatrice die bijna iedere dag een nieuw fotootje van haar gezinsgeluk deelt.

Hij spuugde net pap in mijn haar, maar ik bijt hem zo in zn bil dus dan staat het weer 1-1. #whatagreatwaytostarttheday ☀️💛🐒

Art Rooijakkers had het voornemen de dag 'te plukken' maar meubels in elkaar zetten is echt niet aan hem besteed.

Ik ben zó handig. Fluitje van een cent dit. En met het grootste plezier. #plukdedag #doeeenklusje #hiephoi #artdeklusjesman

Klaas van der Eerden is tijdens een tripje naar Stockholm gestuit op een opmerkelijke aanwijzing in een zwembad.

Vreemd zwembad in #Stockholm .. 🍑#bilpool