Chantal Janzen blijft wel bij RTL

Video Beyoncé klautert onhandig van ladder na storing op podium

16:57 Beyoncé en haar man Jay-Z kwamen gisteravond voor een ware uitdaging te staan in Warschau. De supersterren, die bezig zijn met hun On The Run II-tournee, moesten van een ladder klimmen omdat het stijgende podium kwam vast te zitten. En daar had Beyoncé weinig zin in.