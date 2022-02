Chantal Janzen: Ik maakte schandaal rond The Voice mee als een buitenstaander

Of ze terugkeert als er een comeback van The Voice komt weet Chantal Janzen niet, geeft ze aan. ,,Ik heb daar helemaal nog niet over nagedacht. Ik moet dit even gewoon aankijken. Je bekijkt zoiets toch voornamelijk als buitenstaander.”



Eerder liet Chantal al op op Instagram duidelijk weten geen goed woord over voor de partijen en mensen over te hebben die ‘blijkbaar al zo’n tien jaar lang van de misselijkmakende praktijken bij The Voice afwisten, ze verzwegen en in de doofpot stopten’.



Ze geeft aan ook nog helemaal niet bezig te willen zijn met een eventuele doorstart. ,,Ik denk ook niet aan The Voice. Ik denk aan alle gedupeerden. Het is in mijn idee ondergeschikt wat er daarna met het programma gebeurt.”



Bijna een maand geleden werd duidelijk dat de RTL 4-talentenjacht voorlopig werd stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meerdere vrouwen hebben inmiddels aangifte gedaan tegen personen die betrokken zijn bij The Voice of Holland, onder meer tegen coach Ali B. en bandleider Jeroen Rietbergen.