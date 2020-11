Chantal Janzen: Ik wil andere dingen doen dan presenteren

Chantal Janzen maakte zich zorgen om werk na geboorte zoontje: ‘Natuurlijk ben je vervang­baar’

20 oktober Niet lang na de geboorte van haar oudste zoon James maakte Chantal Janzen zich zorgen of ze nog wel aan de bak zou komen als musicalactrice. Dat schrijft ze in het voorwoord van de nieuwe editie van haar blad &C.