Chantal Janzen: ‘Ik zit heus ook zelf te klooien met een oogpotloodje van de Hema’

Welk tv-programma wordt opgenomen in Apeldoorn? Boze omwonenden tasten in het duister

7:41 Een boerderij opknappen die nog dit jaar gesloopt wordt. Dat is het plan van de gemeente Apeldoorn aan de Van Isendoornlaan in de wijk Zuidbroek. Op verzoek van omroep BNNVARA die in de boerderij een programma over duurzaamheid opneemt. Buurtbewoners zijn furieus. ,,Een bezopen plan’’, noemt Bernhard Bakker het.