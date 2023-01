Ministars gepresenteerd door het duo Nep & Nog Nepper. Arjen Lubach, de onterechte mediapersoon van het jaar. De 10 vragen van Rob Kemps en het debacle met het oortje. Het filmische intro van Wie is de mol? en de plottwist aan het einde. Wie moet de oudejaarsconference van Claudia de Breij overnemen? Is dat Pieter Derks, Martijn Koning of Theo Maassen?



Wat vindt het panel van De stamhouder? Is Edson da Graca een prima quizmaster in The floor? Frits Sissing heeft nog een wens voor de luisteraar. En: het gemis van The Voice wordt nu wel zichtbaar nu The Masked Singer weer een gapend gat achterlaat. Daarom worden de vrijdagavondshows Chantals pyjama party, Ministars en Op zoek naar langs de lat gelegd. Angela de Jong: ,,Chantal Janzen is de nieuwe Linda de Mol, geef haar dan een show met body!’ En volgens Angela de Jong is er nog een lachende vierde vrijdagavondshow en die staat in haar etalage. Welke dat is?



Dat hoor je in deze aflevering! Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos. Gebruik je liever je favoriete podcastsapps via Spotify of Apple? Dat kan! Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.