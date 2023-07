Chantal Janzen: ‘Loonkloof tussen vrouwen en mannen is idioot’

Chantal Janzen (44) bespreekt op haar Instagram-pagina het feminisme. ,,Ik vind het niet onfeministisch om je man te laten betalen op een date, als je dat maar niet laat doen omdat ‘hij nu eenmaal een man is’. Als je een gaystel bent trakteer je elkaar ook, en daarbij speelt gender totaal geen rol, dus waarom bij ons dan wel? Laat hem lekker trakteren, maar trakteer hem ook”, aldus Janzen die het hoog tijd vindt ‘dat de loonkloof niet meer aanwezig is’. ,,Ik hoef niet eens uit te leggen waarom, zo idioot is het als een vrouw minder betaald krijgt dan een man voor exact hetzelfde werk. Wat zou het toch fijn zijn als vrouwen en mannen niet alleen als gelijken worden gezien, maar ook zo worden behandeld en zich ook zo voelen?”

,,En of de een meer geld heeft dan de ander maakt niet uit, want iemand verrassen hoeft niet duur te zijn”, vervolgt Janzen. ,,Veel vrouwen, mensen, moeten zichzelf eens heel snel een schop onder hun kont geven en onze rechten als vanzelfsprekend gaan zien, want dat is hoe het is. Geloof in jezelf en in je kwaliteiten, laat je niet afschepen als je bepaalde eisen hebt, kap met het accepteren van maffiosi-praktijken in je werkveld, stop diegene als je wordt toegesproken op een badinerende toon en laat je niet piepelen met een op het laatste moment tóch niet kloppend contract. Hup, effe stevig die zomer in, popjes. Ga ervoor en kom voor jezelf op.” Haar afsluiter: ,,Nooit bang zijn om een te grote (crème witte) broek aan te trekken.”

Chantal Janzen, televisiepresentatrice, ondernemer - ze bestiert het magazine &C - en zangeres - ze bracht vorige maand met rapper Donnie het nummer Schültenbrau uit - werkt momenteel met Tina de Bruin aan een serie voor Videoland. De serie is ‘gebaseerd op gebeurtenissen en situaties die de twee in het echt hebben meegemaakt’. ,,Helaas, want het zijn voornamelijk gênante situaties”, grapte Tina de Bruijn in de jongste uitgave van &C. ,,En scènes waarin we laten zien wat we eigenlijk hadden willen doen of zeggen toen we daar met onze bek vol tanden stonden”, voegde Janzen eraan toe.

