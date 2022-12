Chantal Janzen minder op tv in 2023: ‘Nu mag ik oogsten’

Chantal Janzen is komend jaar een stuk minder op televisie te zien dan dit jaar het geval was. Dat zegt de 43-jarige presentatrice in gesprek met Veronica Superguide . Janzen maakt komend jaar twee series. ,,Daardoor ben ik wel minder op televisie te zien.”

Een van de series die Janzen maakt is een dramaserie over een samengesteld gezin. Zelf heeft de presentatrice ook een samengesteld gezin. Dan maakt Janzen nog een andere serie met een goede vriendin van haar, wat ertoe leidt dat zij minder op tv te zien is. ,,Er komt nog Beat the Champions en Holland’s Got Talent aan, maar verder komt het op een laag pitje te staan. Het is niet te combineren, helemaal niet met ook nog een gezin. Maar dit is wel precies wat ik wilde. Ik ben best lang aan het zaaien geweest en nu mag ik oogsten.”

Janzen vindt het produceren van series ‘heel leuk’ omdat de voldoening ‘heel groot’ is. Tegelijkertijd vindt zij het fijn om Holland’s Got Talent te doen. ,,Daar ga ik naartoe, mag en kan ik niets voorbereiden. Word ik aangekleed, opgemaakt en geëntertaind. En daar mag ik dan iets van zeggen, en dat is dan mijn baan, waarvoor ik betaald word. De combinatie is juist zo leuk. Ik zou nooit alleen willen produceren, maar ook niet alleen willen presenteren.”

Eerder was Janzen te zien in musicals als Petticoat, Tarzan en Wicked. In de toekomst zou ze ‘heel graag’ weer een keer het theater in willen. ,,Maar dan moet je al helemáál een gat hakken in je agenda. Ik moet dan nu al beslissen of ik daar in 2024 een halfjaar de tijd voor heb. Ik ben dan een planner, dat gaat zelfs mij te ver. Maar ik ben er wel mee bezig.”

