Chantal laat haar gezicht door robot namaken en Joshua in shock na gestolen ‘black mamba batmobile’

met foto's Emma Watson maakt na vijf maanden comeback op sociale media: ‘Echt verdrietig geweest’

Actrice Emma Watson heeft ter ere van haar 33e verjaardag haar comeback gemaakt op Instagram. Na vijf maanden afwezigheid vertelt ze dat ze in therapie is geweest en veel aan zichzelf heeft gewerkt. ‘Ik voelde me echt verdrietig en pissig over veel dingen.’