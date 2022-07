Chantal scheurt uit haar jurk en Katja leeft in een Disney-film

Recensie Net­flix-Bollywood­sen­sa­tie RRR is even imbeciel als verrukke­lijk

Het aardige van een platform als Netflix: kijkers komen in aanraking met films waarvoor ze nooit een bioscoopkaartje zouden kopen. Het is immers vanaf je luie sofa een kwestie van klikken en proberen. Als het niet bevalt, kan je hem halverwege altijd weer uitzetten. Het is dankzij deze (ook vaak bekritiseerde) fastfoodmanier van films consumeren dat het even imbeciele als verrukkelijke Bollywoodspektakel RRR uit India kan zorgen voor een bescheiden hype.

29 juni