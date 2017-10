Chantals kleine varkentje, Wietze behandelt vrouw als hond

Roze verrassing voor Chantal

Een kat, een hond of een hamster? Dat is te normaal voor Chantal Janzen. Ze heeft namelijk een varkentje in huis. Hoewel, het lijkt ook verdacht veel op haar verklede zoontje James.

Wietze beledigt zijn vrouw

Nicolettes schildpadjes

Michiel stelt kat voor

Beautybehandeling voor de kat

Daphne Deckers is van mening dat op deze dag de diertjes flink in de watten mogen worden gelegd. Vandaar het kiekje van een rossige poes die een beautybehandeling krijgt.

Joelles beste vriend

Joelle Witschge moest hem toen ze meedeed met Expeditie Robinson toch even missen, maar de dochter van Richard Witschge is nu weer herenigd met haar trouwe viervoeter Charlie. Ze noemt de hond haar beste vriendje. ,,Wat hou ik van jou!''

Robins hond heeft adhd

De hond van Robin Martens is een echte druktemaker. Simba, zoals het beestje heet, springt op een filmpje dat de GTST -actrice plaatst tegen de camera op. ,,Het is elke dag dierendag voor jou'', schrijft ze erbij.

De knappe kater van William

Hond Xander is draaideurcrimineel

Malou, de trouwe viervoeter van Xander de Buisonjé, mag blij zijn dat er geen hondengevangenis bestaat. Het beestje blijkt namelijk een voorliefde te hebben voor de bananen van zijn baasje. Toch vergeeft de zanger hem dat, want voor de rest is het volgens Xander gewoon een 'tophond'.

Jamai knuffelt zijn hond

De leguaan van Maik

Miljuschka's innerpoes

Miljuschka Witzenhausen gaat vandaag in camouflagekleding over straat. Wellicht dat de presentatrice daardoor wat extra liefde krijgt, want ze heeft een panterprintje aangetrokken. Of zoals ze zelf schrijft: ,,Mijn innerpoes even opgeroepen voor dierendag.''