Chaos in Temptation-villa neemt toe: Niels noemt zijn Rosanna 'respectloos varken'

Dat de koppels het zwaar hebben in beide optrekjes is inmiddels geen verrassing meer. Maar nu de gespierde Bredanaar Alex Maas (die momenteel ook te zien is in een andere realityshow, namelijk Ex On The Beach Double Dutch) een plek heeft opgeëist in de villa is het avontuur voor Niels een ware hel geworden. Zijn Rosanna dook vorig jaar het bed in met de verleider, tijdens hetzelfde programma. En om het allemaal nog erger te maken riep Alex bij binnenkomst: ,,Niels, ik ga weer vieze dingen met je meisje doen!” Net zoals hij vorig jaar aankondigde en waar maakte.



Hoewel Niels direct nattigheid voelde, leek Rosanna in de andere villa het tegendeel te bewijzen. Zij wilde niks met Alex te maken hebben. Sterker, ze liep hem zelfs voorbij. Het voornemen om Alex compleet te negeren was echter van korte duur, want de blondine zag na een peptalk in dat ze zich ook volwassen kan opstellen naar Alex toe. En dus schoof ze aan tafel bij het gezelschap om een goed gesprek te voeren. ,,Het zou wel gewoon tof zijn als we een beetje normaal tegen elkaar kunnen doen toch”, stelde Alex voor. ,,Ja, is goed toch”, stemde Rosanna in.