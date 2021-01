Chaotische kasteelvrouw Emmy overweldigd door reacties na hilarische aflevering Ik vertrek: ‘Mensen vinden me stoer’

Hoe is het nu met het dak?

,,Ik ben een crowdfundingsactie gestart. Dat idee had ik al een tijdje, maar omdat er veel naar gevraagd wordt, staat het nu online. Ik wil geen liefdadigheid, dus mensen krijgen er een voucher voor terug om hier te overnachten. Met een architect is er een plan gemaakt om het dak te repareren. Maar dat wordt waarschijnlijk pas volgend jaar, in Frankrijk duurt het een tijdje voordat zo’n vergunning rond is.’’



Oei, dat duurt dus nog even.

,,Ik weet dat het in veel andere kastelen ook zo is. Al zijn hier de dakgoten ook niet zo goed, waardoor de muren vochtig zijn. Het beste is om voorlopig de emmers op tijd te legen.’’