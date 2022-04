Charlene toont foto’s van zichzelf met prins Albert en kinderen

Op één van de foto’s is Charlene te zien in de paleistuin, samen met Albert en de tweeling prinses Gabriella en prins Jacques (7). ‘Vrolijk Pasen’, staat in het onderschrift dat bij de foto hoort. Haar volgers zijn alvast dolenthousiast over de foto en complimenteren Charlene. ‘Ik hoop dat het goed met je gaat. Blijf bij je kinderen: zij zijn het beste medicijn’ en ‘Vrolijk Pasen. Je bent een prachtige vrouw’, zijn slechts enkele van de vele positieve reacties.

De prinses keerde vorige maand terug naar Monaco, nadat ze was opgenomen in een speciale kliniek, ‘ergens buiten Monaco’. ,,Ze was volledig uitgeput. Lichamelijk en emotioneel’’, zei haar man prins Albert in een interview. De opname was geheel vrijwillig. Daarvoor zat het qua gezondheid van de prinses ook al niet mee: Charlene verbleef zes maanden in Zuid-Afrika vanwege een oor-, neus- en keelontsteking. Wilde verhalen dat het stel relatieproblemen zou hebben, werden door Albert ontkend.