Charly en Mental Theo kondigen tweede show aan

Kijkers Droomhuis Gezocht in shock om primitief Fins blokhutje

11:50 Met 1,2 miljoen kijkers heeft het Omroep MAX-programma Droomhuis Gezocht een plek bij de best bekeken programma’s van gisteravond veroverd. Over de aflevering waarin aanstaande pensionado Gitta op zoek ging naar een afgelegen huisje in een stiltegebied in het Finse Lapland wordt druk getwitterd.