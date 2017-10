Chef'Special wil lekker gaan uitpakken in Ziggo Dome

Fans die een kaartje hebben voor het grootste soloconcert van Chef'Special, vanavond in de Ziggo Dome, treffen het. De band is in uitstekende vorm, belooft frontman Joshua Nolet.

,,Het concert komt op een best wel goed gekozen moment, na het festivalseizoen. We hebben nu een heel seizoen gespeeld en allerlei verschillende sets uitgeprobeerd. We zitten in een goede live-flow", vertelt Joshua. ,,Dat is een fijne basis voor de Ziggo Dome."

De show in Amsterdam voelt voor Joshua en zijn bandgenoten als een mooi gebaar naar de fans toe. ,,Het voelt alsof we gaan optreden voor alle mensen voor wie we ooit hebben gespeeld om ze te bedanken voor al die jaren support. Zonder hen stonden we hier niet. Dat werkt heel motiverend."

Chef'Special speelde al eerder voor grote zalen, maar solo zat dat er nog niet in. Vorig jaar toerde de band door Amerika in het voorprogramma van Twenty One Pilots. ,,Toen deden we vijftig van dit soort shows voor 10.000 of 20.000 man. Dan begin je met een hele andere intentie", aldus Joshua. ,,Je hebt niets te verliezen en alleen maar zieltjes te winnen. Dat is een lekker gevoel." Die underdogpositie is er nu niet, beseft Joshua maar al te goed. ,,Het is totaal anders. Mensen komen met allemaal verwachtingen. Dat is wel spannend ja."

Genieten

Voor het concert in de Ziggo Dome is Chef'Special van plan behoorlijk uit te pakken. ,,Tijdens festivals en clubshows kan je toch een beperkt aantal tracks spelen en vaak maar een uur. Nu kunnen we iets meer uitpakken en wat meer verschillende dingen doen", verzekert Joshua.