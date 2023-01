Chicago laat aanklachten wegens seksueel misbruik van R. Kelly vallen

Oscarcam­pag­nes onderzocht na verrassen­de nominatie To Leslie

The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, gaat de campagnevoering onderzoeken na verbazing over de nominatie van actrice Andrea Riseborough (To Leslie). Ze werd eerder deze week genomineerd voor de prijs voor beste actrice, terwijl ze eerder niet op het het lijstje van grootste kanshebbers voor een nominatie stond. Daardoor vroegen critici zich af hoe het kan dat Riseborough uit het niets werd genomineerd.

28 januari