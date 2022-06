Choreograaf Hans van Manen wordt 90: ‘De passen kan ik niet meer voluit voordoen in de studio’

,,Zullen we even wachten op Henk, we hebben geen haast toch?” vraagt Hans van Manen, vlak voordat het interview in zijn appartement in Amsterdam-Zuid begint. Henk is Henk van Dijk, met wie Van Manen al sinds zijn 40ste samen is. Van Dijk is ook degene die alle 150 balletten van Van Manen op video heeft vastgelegd, die ervoor heeft gezorgd dat elke beweging van de meester bewaard blijft.