Chrissy Teigen en John Legend verliezen zoontje kort na geboorte

‘We zijn geschokt en voelen het soort pijn waar je alleen over hoort, het soort pijn dat we nog nooit eerder hebben gevoeld’, begint Teigen haar intens verdrietige bericht aan haar 31,4 miljoen volgers. ‘We zijn er niet in geslaagd het bloeden te stoppen en onze baby de vloeistoffen te geven die het nodig had om te overleven, ondanks veel bloedtransfusies was het niet genoeg.’



Teigen schrijft dat zij en John nooit van tevoren een babynaam bedenken, maar dat ze hun ongeboren zoon ‘op de een of andere manier’ al Jack noemden terwijl hij nog in haar buik zat. ‘Dus hij zal altijd Jack zijn voor ons. Jack heeft zo zijn best gedaan om deel van ons gezin te zijn. En dat zal hij ook blijven, voor altijd.’



Het model wijdt een emotioneel stukje aan haar zoon in het bericht. ‘Aan onze Jack: het spijt me dat de eerste minuten van je leven zoveel complicaties kende en dat we je niet konden geven wat je nodig had. We zullen altijd van je houden.’