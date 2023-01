Chrissy Teigen en John Legend verwelkomen dochtertje Esti Maxine

update Married at first sight-ru­zie escaleert: Nicole trekt tijdens autorit aan de handrem, RTL reageert

De gemoederen tussen Martijn en Nicole uit het RTL4-programma Married at first sight zijn zo hoog opgelopen, dat Nicole tijdens een ritje op een Italiaanse autoweg aan de handrem heeft getrokken. RTL is zich bewust van de heftigheid van het incident, dat gisteravond door 891.000 kijkers werd gezien.

18 januari