Chrissy Teigen had het moeilijk met lichaam na miskraam: ‘Niemand om te voeden’

Topmodel Gisele Bündchen springt in de bres voor Doutzen Kroes na vaccinkri­tiek

15:56 Gisele Bündchen, een van de best betaalde modellen ter wereld, is in de bres gesprongen voor Doutzen Kroes nadat ze flink wat kritiek kreeg vanwege het weigeren van een coronavaccinatie. Haar oud-collega bij het lingeriemerk Victoria’s Secret reageert in de comments van het bericht van Doutzen op Instagram. ‘Ik kan niet geloven hoeveel haat er over haar wordt uitgestrooid, omdat ze haar gevoelens uit.’