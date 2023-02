Christina Applegate maakt sterk statement tegen MS op rode loper, dochter (12) steunt haar

met foto'sChristina Applegate (51) is deze week met een bijzondere wandelstok op de rode loper verschenen bij de Screen Actors Guild-awards in Los Angeles. Het is volgens haar waarschijnlijk de laatste awardshow die ze als actrice bijwoont, omdat ze aan MS lijdt.

De Amerikaanse, onder meer bekend van Married... with children, hield bij de uitreiking van de vakprijzen de hand van haar dochter Sadie Grace LeNoble (12) vast. Applegate droeg een zwarte smokingjurk van fluweel, gecombineerd met een zwarte wandelstok. Daarop zaten stickers met de tekst ‘FU MS’, oftewel ‘fuck you, MS’, een middelvinger naar haar ziekte. Het sterke statement stal de show tussen alle pracht en praal, schrijft Vogue.

Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel. Daardoor kunnen de hersenen sommige functies niet goed uitvoeren, met bijvoorbeeld blindheid, extreme moeheid en geheugenproblemen tot gevolg.

Applegate maakte kans op de prijs voor beste actrice in een comedyshow voor haar rol in de Netflix-serie Dead to me. Ze won hem niet (Jean Smart kreeg de award voor Hacks), maar een bijzondere avond was het sowieso. ,,Het is waarschijnlijk mijn laatste awardshow als actrice, dus het is best wel een big deal’’, zei ze vooraf tegen de Los Angeles Times.



Christina Applegate en haar dochter met de wandelstok.

,,Ik kan het me op dit moment niet voorstellen: opstaan om 05.00 uur en dan twaalf à veertien uur op de set staan. Dat heb ik op dit moment niet in me’’, aldus Applegate, die wel wil blijven werken. Bijvoorbeeld als producent, of door ‘een shitload aan voice-overwerk te doen om wat geld te verdienen, zodat mijn dochter kan eten en we een huis hebben’. Maar ze is ook graag thuis, in bed, waar het kijken van realityshows als ‘meditatie’ voelt.

Christina Applegate bij de Screen Actors Guild-awards.

Per se de serie afmaken

Tijdens de opnames van het derde en laatste seizoen van Dead to me kreeg Christina last van trillingen en pijn in haar been. Toen duidelijk werd dat ze MS heeft, werden de opnames enkele maanden stilgelegd. Ze wilde per se terugkomen om de show af te maken, en deed dat ook. Applegate heeft nog nooit zo hard gewerkt.

,,Ik was elke dag een wrak, maar dat was meestal in mijn trailer, als ik alleen was’’, zei ze. ,,Maar ik brak soms ook op de set en zei: ‘Ik kan het niet, we moeten pauze nemen, ik heb een halfuur nodig.’ Iedereen was dan zo lief dat het oké was.’’

Christina laat zich niet klein krijgen en de boodschap op haar stok past daarbij. ,,Acceptatie?’’ zei ze tegen The New York Times over de ziekte. ,,Ik ga dit nooit accepteren. Ik ben woest.’’



