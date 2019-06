Cindy Crawford (53) kiest bewust voor naaktshoots: ‘Schoonheid is van alle leeftijden’

De mening van het model wordt niet door iedereen gedeeld, zo ondervond ze recentelijk nadat ze kiekjes van een dergelijke fotoshoot had gedeeld op sociale media.



,,Ik herinner me een zuur persoon - dat zijn er tegenwoordig zoveel - die iets zei als: waarom doe je dit nog steeds op jouw leeftijd?” zei Cindy tijdens een vraaggesprek, georganiseerd door Women’s Wear Daily. ,,En ik had zoiets van: is er een leeftijd waarop het niet meer mooi is om naakt te zijn? Het is gewoon een andere vorm van schoonheid.”



Het model vindt het daarom heel belangrijk om hiermee door te blijven gaan. ,,Dat is de reden waarom ik nog steeds reportages doe.” Wel geeft Cindy, die ook geen spijt heeft van haar Playboy-shoots, toe dat het tegenwoordig wat meer tijd kost voordat ze op haar best voor de camera's verschijnt. ,,Ik hoop dat dit politiek correct is, maar soms zeg ik dat ik nu wat viagra nodig heb. Het kost meer moeite voordat ik klaar en paraat ben.”