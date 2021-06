Clarice haalt op geen enkele manier de kwaliteit van de originele film

RecensieSoms is het heel verleidelijk om te mijmeren over hoe de levens van geliefde filmpersonages verder zijn verlopen nadat The End in beeld is verschenen. Ik vroeg me altijd af hoe het met Rick (Humphrey Bogart) in Casablanca is gegaan na die beroemde afscheidsscène op het vliegveld. En wat te denken van Blondie (Clint Eastwood) uit The Good, The Bad and The Ugly? Wat heeft hij met die zakken geld uitgespookt?