Claude Lelouch: Ik maak het liefst speelfilms over de mooie dingen van het leven

Op de vraag waarom hij vrijwel zijn gehele vijf decennia omspannende carrière vooral over de liefde filmt, heeft Claude Lelouch een duidelijk antwoord paraat. ,,Ik maak het liefst speelfilms over de mooie dingen van het leven. De rest, de minder prettige kant van ons bestaan, laat ik liever aan anderen over.’’



Verwacht van Lelouch, maker van klassiekers als Un Homme et Une Femme (1966) en Les Uns et Les Autres (1981), geen producties over het hedendaagse antisemitisme in Frankrijk, of de vreemdelingenhaat of het vluchtelingenprobleem. Liever keert de innemende cineast, zoon van een joodse snoepfabrikant, terug naar een oude liefde van hemzelf: de onvervalste liefdeshit met Jean-Louis Trintignant en Anouk Aimée in de hoofdrollen.



De film werd bekroond met de Gouden Palm van het Filmfestival van Cannes, waar vorig jaar het niet verwachte (tweede) vervolg Les plus belles années d’une vie in première ging. Opnieuw spelen de inmiddels hoogbejaarde Trintignant en Aimée het uit elkaar gegroeide liefdeskoppel.