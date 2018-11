Claudia bemachtigde tickets uitverkocht Spice Girls concert: ‘een meisjesdroom die uitkomt’

De Spice Girls kunnen zich opmaken voor stampvolle zalen voor hun reünieconcerten in juni volgend jaar. Binnen een mum van tijd waren alle beschikbare tickets voor de shows van de groep in Groot-Brittannië uitverkocht. ,,Ik ben zó blij dat ik kaartjes heb weten te bemachtigen!”

Het kostte wat tijd en zenuwen, maar het is Annemarie Rotgans (33) gelukt om kaarten te bemachtigen voor een concert van de Spice Girls in Londen. Daar heeft ze wel wat voor moeten doen: ,,Ik heb ruim een uur in de digitale wachtrij gestaan en de website de hele dag door gerefreshed om te kijken of de tickets al beschikbaar waren.” De tickets gingen vandaag om 10.30 uur (Britse tijd) in de voorverkoop.

Quote Ik had inmiddels de hoop op kaarten al opgegeven. Claudia Schreuders Mel B, Melanie Chisholm, Emma Bunton en Geri Halliwel doen in totaal zes plaatsen aan in juni 2019. De tour wordt op 15 juni afgesloten in het Londense Wembley Stadion. De belangstelling was zo groot dat de site van Ticketmaster flink wat problemen had om alle verzoeken in goede banen te leiden. Veel fans klaagden op social media over de haperende website. Dat merkte ook Claudia Schreuders (24), die ondanks de storingen op de website toch tickets wist te bemachtigen voor het concert op 14 juni 2019. ,,Ik zat in de auto. Rond half twaalf hebben we de auto langs de weg gezet en ging ik proberen via Ticketmaster kaarten te kopen. Dat duurde veel te lang, dus ik ging het via andere websites proberen. Ik had inmiddels de hoop eigenlijk al opgegeven.”

Tien concerten

Intussen zijn er extra concerten gepland. De Spice Girls geven zowel in Manchester als in Londen een extra show. Dat bood zowel Annemarie als Claudia meer kansen op kaarten.

,,Op een gegeven moment gingen de kaarten voor het concert op 14 juni in de verkoop. Ik zat samen met mijn vriend klaar met een tablet, een telefoon en twee computers. En daarmee is het toch gelukt om voor die extra concerten kaarten te regelen”, vertelt Annemarie, nog helemaal blij met haar aanwinst. Het aantal reünieconcerten staat op tien.

Claudia on Twitter Yes! Tickets voor de Spice Girls 🎉 meisjesdroom komt uit💖 #spicegirls https://t.co/MqOxpOGoJE

Moeder-dochter uitje

Zowel Annemarie als Claudia vertrekken volgend jaar 14 juni met hun moeder naar Londen om het concert bij te wonen. De Spice Girls kent in iedere generatie fans. ,,Toen ik een klein meisje was, luisterde mijn moeder altijd naar de Spice Girls en de Backstreet Boys. Ik ben ermee opgegroeid en ik ben ook altijd die liedjes blijven luisteren”, mijmert Claudia. Bij Annemarie zat het er ook van jongs af aan al in: ,,Ik was heel erg fan van de Spice Girls. M’n hele kamer hing vol met posters en dergelijke. Mijn moeder wilde mij toen heel graag meenemen naar een concert als ik oud genoeg was en ze in Nederland zouden zijn."

Volledig scherm The Spice Girls tijdens hun ‘reünie’ tour in Vancouver, British Columbia, in 2007. © REUTERS

Dat is er helaas niet van gekomen, want in 1998 liet Geri Halliwel, in de groep bekend als Ginger Spice, tijdens de Spiceworld World Tour weten dat ze uit de band zou stappen. Annemarie: ,,Ik heb daar echt wel om gehuild, ja. Het was heel verdrietig en vreemd dat ze uit elkaar gingen. De Spice Girls waren op dat moment gewoon mijn wereld. Er ging echt geen dag voorbij dat je niks van de Spice Girls hoorde.”

,,Mijn moeder en ik hebben jaren geleden afgesproken: als ze nog bij elkaar komen en terug in Nederland, dan gaan we er heen”, vertelt Claudia. En nu is dat moment er dan toch gekomen. ,,Een jeugddroom die uitkomt!” volgens beide vrouwen. Al is het feest niet helemaal compleet.

‘Posh’

Victoria Beckham is dit keer niet eens benaderd voor de aanstaande reünie van de Spice Girls. De overige vier dames gingen er eigenlijk al van uit dat ‘Posh Spice’ nee zou zeggen, vertelden Mel C, Mel B, Geri en Emma gisteren in The Jonathan Ross Show. ,,Het is wel jammer dat Victoria Beckham er niet bij is”, vindt Claudia. Annemarie houdt stiekem nog hoop dat ze er toch bij zal zijn: ,,Er gaan hier en daar geruchten dat ze in ieder geval bij het laatste concert er toch bij zal zijn.”

Of Beckham er nu wel of niet bij is, Annemarie en Claudia gaan het er goed van nemen, dat weekend. Annemarie: ,,We boeken een vlucht en een hotelletje. We maken er gewoon een weekendje Londen van!”

Annemarie on Twitter Yessss! Ben er bij! #spicegirls

Zwarte markt