Claudia blaast drie kaarsjes uit en Donny heeft zijn eigen tanden nog

De SBS 6-talkshow VI Vandaag is gedwongen een nieuwe naam te kiezen, nu Voetbal International de samenwerking met het programma heeft opgezegd. De nieuwe naam, Vandaag Inside, is afgekort nog steeds VI. ,,De volksmond kunnen we niet controleren.’’

12 maart