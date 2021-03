Claudia bouwt stomende stemspanning op en Joshua smeekt om liefde

Baudet na weglopen bij Jinek: ‘Ik ben thuis lekker gaan vrijen’

15 maart Thierry Baudet zegt niet persoonlijk te zijn geraakt door het optreden van cabaretier Martijn Koning in het programma Jinek. ,,Maar het was de druppel die de emmer deed overlopen”, stelde de lijsttrekker van Forum voor Democratie vanochtend in de ochtendshow van Qmusic.