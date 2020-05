Claudia de Breij dolblij met babypanda na grappen over luiheid: ‘Prachtige wraak’

Ruim 1,7 miljoen kijkers zagen hoe ze onder meer in een pandapak op het podium verscheen en pleitte voor het maken van meer pandaporno om de dieren te helpen. ‘Beschuit met zwart-witte muisjes!’ schrijft De Breij nu op Instagram.



Ze vervolgt: ‘De oudejaarsconference van 2019 lijkt wel tien jaar geleden, maar dit voelt toch als een prachtige wraak van de panda’s op mijn grappen over hun luiheid op het romantische vlak. Hup Wu Wen en van harte gefeliciteerd Ouwehands!’



De geboorte is een primeur voor Nederland. De Rhenense dierentuin is de enige in ons land met reuzenpanda’s. Paren is voor de dieren een hele exercitie; een vrouwelijke reuzenpanda is maar een paar dagen per jaar vruchtbaar.