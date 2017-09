Claudia de Breij: 'Lesbische' shoot Anna en Monica ontstond niet gewoon

De Breij maakt de lezers van haar column 'Lieve Anna, Monica, Linda & Humberto' in de Vara Gids duidelijk dat ze overtuigd is van de goede bedoelingen van Anna en Monica, die naar eigen zeggen aan de foto's meewerkten omdat ze 'er zin in hadden'. ,,Maar dat het gewoon ontstond is natuurlijk even waar als dat ik een bloedmooie jonge online influencer ben. Het ontstond niet, het was afgesproken met de redactie, de productie en de styling van LINDAmeiden. Er stond niet zomaar ineens een rek vol lingerie en een bed, dit was de bedoeling'', aldus De Breij.



Ze vindt dat Humberto een les moet nemen aan Sonja Barend, de volgens haar de 'beste talkshowhost die ons land gekend heeft'. ,,Praat mét de mensen over wie het gaat, niet over ze. Want dat Tineke, Linda, André, Anna en Monica het niet snapten is niet gek. Iedere, maar dan ook iedere niet-hetero had het je prima kunnen uitleggen.''