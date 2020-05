Claudia de Breij strikt ‘Orgel Joke’ voor 5 mei-actie: ‘Baken in bange tijden’

Ook de Vlaardingse Joke Meijer, beter bekend als Orgel Joke, doet dus mee. De vrouw groeide de afgelopen maanden uit tot een fenomeen op Instagram, waar ze haar ruim 34.500 volgers een hart onder de riem steekt tijdens de coronacrisis. Dagelijks neemt ze plaats achter haar keyboard, om met orgeltonen covers van bekende nummers op te nemen.



De Breij noemt Joke een ‘baken in bange tijden’. Omdat het lied volgens Claudia nogal lastig te spelen is, heeft ze vanochtend samen met haar heldin geoefend via een videoverbinding. De twee hadden meteen een gezellig gesprek, waarin Joke vertelde dat ze inmiddels een dagtaak heeft aan haar orgelcovers.



,,Mijn dag is gewoon gevuld’’, zegt Joke in de video op het instagramaccount van Claudia. ,,Want je moet zorgen dat je haar goed zit, je moet zorgen dat je nagels verzorgd zijn. Qua kleding moet ik weer terug naar af, want nu heb ik alles wel aangehad wat ik in de kast heb liggen.’’



Het bekende lied van Ramses Shaffy is om 16.55 uur te horen op NPO 3FM, NPO Radio 5, Radio 10 en diverse regionale zenders. Ook zullen zo’n dertig beiaardiers in het land het lied op hun carillons spelen. Qmusic, Sky Radio, Radio 538, Veronica en NPO Radio 1, 2 en 4 doen niet mee, omdat de actie niet past binnen de geplande programmering. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat het volk opriep met ideeën te komen om ondanks de crisis toch onze vrijheid te vieren, omarmt het idee wel.



Roxeanne Hazes, dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid, nam voor de actie een speciale versie op van het lied: