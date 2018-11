Cliff Richard: Ik lag huilend op de grond na beschuldiging kindermisbruik

Het is inmiddels ruim vier jaar geleden dat een anonieme man aangifte deed tegen Cliff Richard. Hij beweerde in 1985 te zijn misbruikt door de zanger, toen hij zelf nog een kind was. In de zomer van 2014 viel de politie het huis van Richard in Sunningdale binnen, op zoek naar bewijs. De Britse publieke omroep zond die inval live op televisie uit. Daarmee heeft de BBC hem ‘verwoest’, vertelt Cliff morgenavond in The Jonathan Ross Show . De beschuldiging bleek ongegrond en de rechter besloot in 2016 dat de artiest niet werd vervolgd . ,,Ik heb vier vreselijke jaren gehad en het was afschuwelijk’’, zegt hij volgens de Daily Mail in de talkshow. ,,Ik gun het mijn ergste vijand niet. Het was tumultueus, verschrikkelijk, emotioneel vermoeiend, traumatisch... het voelde alsof ik vastzat in de modder. Een gat, en ik wist niet hoe ik eruit moest komen. Ik wist niet wat ik moest doen.’’

Pers voor de poorten

Na de inval braken de donkerste dagen uit Richards leven aan. De zanger verbleef toen, net als tijdens de inval zelf, in zijn huis in Portugal. Rondom het pand verzamelden zich steeds meer journalisten. ,,Op een avond was ik in de keuken, de pers stond bij drie verschillende poorten en dat was het dieptepunt van mijn leven’’, zegt hij. ,,Ik merkte ineens dat ik niet kon lopen, ik viel en ik huilde en ik dacht meteen weer: ik zit in een gat en hoe kom ik hieruit? (...) Gelukkig waren er een paar vrienden op bezoek; een van hen hielp me overeind en zei: ‘je hebt het niet gedaan, je komt hier wel doorheen’.’’

Sterker

Eerder dit jaar won Cliff Richard een rechtszaak die hij tegen de BBC had aangespannen. De rechter was het met de zanger eens dat de omroep zijn privacy had geschonden en wees hem naast 210.000 pond (ruim 237.000 euro) aan schadevergoeding ook 850.000 pond (959.000 euro) aan proceskostenvergoeding toe.



Als het aan Cliff lag, had hij trouwens nooit geld gekregen. Het was hem slechts om een excuus te doen. Maar toen dat niet kwam, zette hij door. ,,Wat de BBC deed, was illegaal’’, zegt de zanger. ,,Het enige wat iedereen wist - en wat ik wist - is dat er een beschuldiging was. Er was nog geen onderzoek geweest. Het was heel oneerlijk.’’



Ondanks het trauma voelt Richard zich nu goed. Zijn nieuwe album, dat volgende week uitkomt, heet toepasselijk Rise Up. ,,Het goede dat hieruit is voortgekomen is dat ik nu weet dat dit me nooit op de knieën zou krijgen. (...) Ik voel me er sterker door.’’