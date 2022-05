Coen en Sander stoppen als dagelijks duo op Radio 538

AD Media podcast ‘Matthijs van Nieuwkerk is niet op aarde om quizjes te presente­ren’

Het mediapanel zat natuurlijk voor de buis voor de kersverse programma’s van Matthijs van Nieuwkerk. Een mager scorende popmuziekshow POP22 en een redelijk scorende quiz The Connection. Ondanks de tegenvallende cijfers is het panel wel positief over de muziekshow, maar niet onverdeeld enthousiast over de beter scorende quiz. ‘Matthijs van Nieuwkerk is immers niet op aarde om quizjes te presenteren!’

24 mei