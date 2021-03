Cola-fan Mark verovert tijdens First Dates het hart van veel tv-kijkers

Mark werkt in een magazijn, verzamelt alles met het logo van frisdrankgigant Coca Cola, is supporter van Heracles Almelo en kweekt met succes sierduiven. Toch is zijn leven niet compleet. Het ontbreekt hem nog aan een beetje liefde. Niet de genegenheid van familie of vrienden, maar de liefde tussen man en vrouw. „Ik zou best eens een zoen willen, met een leuke vrouw willen knuffelen”, vertelt hij in de uitzending van First Dates.