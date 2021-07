Coldplay brengt nieuw album uit in oktober

Bandleden Rowwen Hèze getroffen door watersnood: ‘Water kabbelt tegen voordeur’

17 juli Twee bandleden van Rowwen Hèze hebben net als veel andere Limburgers last van de overstromingen in de provincie. Bij gitarist Theo Joosten en bassist Wladimir Geels staat het water ‘tegen de voordeur aan te kabbelen’, zei zanger Jack Poels vandaag op NPO Radio 2, kort nadat de zender begonnen was met het draaien van 777 liedjes voor Limburg.