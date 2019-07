Coldplay-zanger Chris Martin ontkent gezoen met Dua Lipa

Video Drugskonin­gin Carmen van Walraven is terug in teaser Penoza-film

8:31 Het einde van de hitserie Penoza was voor veel fans een tegenvaller, maar niet getreurd: de eerste beelden van de aankomende Penoza-film zijn vrijgegeven. In de teaser zien we hoofdkarakter Carmen van Walraven, die haar teruggetrokken bestaan in Canada vaarwel heeft gezegd en weer voet op Nederlandse bodem zet. En haar comeback belooft spectaculair te zijn.