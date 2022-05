Comedyserie Will Smith krijgt geen tweede seizoen

Chris Rock grapt: Ik heb eindelijk mijn gehoor weer terug

Chris Rock heeft twee weken na het incident bij de Oscars, waar hij een klap kreeg van Will Smith, tijdens een voorstelling weer een grap gemaakt over zijn aanvaring met de acteur. Rock maakte de grap volgens People tijdens een optreden in de stad Indio in Californië. ,,Het leven is goed, ik heb eindelijk mijn gehoor weer terug”, zei hij.

11 april