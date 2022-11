Commissaris Mariëtte Hamer: NPO delegeert opdracht DWDD-onderzoek

Directie BNNVara nodigt alle oud-medewer­kers DWDD uit voor gesprek na onthullin­gen over angstcul­tuur

De directie van BNNVara heeft iedereen die ooit bij De wereld draait door (DWDD) heeft gewerkt uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan. Dat gebeurt naar aanleiding van het Volkskrant-artikel over de jarenlange angstcultuur achter de schermen. Het gesprek kan gezamenlijk of individueel plaatsvinden, laat een woordvoerder weten aan het ANP.

24 november